Нуланд заявила о желании США ознакомиться с мирным планом КНР по Украине

Виктория Нуланд утверждает, что американское правительство хочет оценить китайский план по урегулированию украинского кризиса.

Вечером четверга замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд сообщила, что план правительства Китая по мирному урегулированию в Украине с большой долей вероятности будет обнародован 24 февраля в честь годовщины российской специальной военной операции, начавшейся ровно год назад.

По словам Нуланд, администрация Вашингтона ожидает публикации китайского мирного плана в отношении Украины и желает с ним ознакомиться.