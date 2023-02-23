Нуланд заявила о желании США ознакомиться с мирным планом КНР по Украине
2023-02-23 19:02
Виктория Нуланд утверждает, что американское правительство хочет оценить китайский план по урегулированию украинского кризиса.
Вечером четверга замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд сообщила, что план правительства Китая по мирному урегулированию в Украине с большой долей вероятности будет обнародован 24 февраля в честь годовщины российской специальной военной операции, начавшейся ровно год назад.
По словам Нуланд, администрация Вашингтона ожидает публикации китайского мирного плана в отношении Украины и желает с ним ознакомиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей