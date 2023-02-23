Нуланд: США обсуждают поставки истребителей нового поколения Киеву

23 февраля Виктория Нуланд сообщила о возможности передачи западных истребителей украинским войскам.

В четверг представитель американского Госдепартамента Виктория Нуланд сообщила, что в настоящий момент правительство Соединённых Штатов и их партнёры ведут обсуждения о возможности передачи истребительной авиации нового поколения в распоряжение вооружённых сил Украины, однако вероятные сроки поставок и модели самолётов в Госдепе огласить пока не могут.

8 февраля Владимир Зеленский посетил лондонский парламент, попросив его представителей о поставках боевой авиации Киеву. Также Зеленский подарил шлем лётчика ВСУ британским парламентариям.