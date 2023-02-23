Самый неоднозначный театр Санкт-Петербурга

«В искусстве нет универсальных отмычек ко всем замкам, как у взломщиков» - так считал Всеволод Мейерхольд.

Но в Санкт-Петербурге есть театр, история которого свидетельствует о том, что если отмычек и терпения много, любой замок может быть открыт. Даже если это замок к сердцу капризного зрителя.

Владимирский, 12. Этот адрес известен в Петербурге всем…даже тем, кто далек от театра. Здание является памятником архитектуры. Оно было построено в качестве приданого Софьи Корсаковой, выходившей замуж за князя Василия Голицына.

Архитектору Андрею Михайлову удалось построить здание, которое сегодня относится к, так называемому, петербургскому стилю.

Особняк, несмотря на многочисленные перестройки и реконструкции, по сей день поражает своим роскошным интерьером, в котором все напоминает о блистательном Петербурге.

Легко представить проходившие в стенах особняка балы, торжественные приемы и вечера с выступлениями прим императорских театров.

Во второй половине 19 века особняк довольно часто менял владельцев. Одно время здание принадлежало купеческому клубу, поэтому в конце современного зрительного зала располагались столы с картами и рулеткой.

В то время особняк называли «Владимирским игорным клубом». Через 100 лет уже театр назовут «Владимирским» по фамилии главного режиссера: почти 40 лет театром на Владимирском проспекте руководил Игорь Владимиров.

А вообще история театра начиналась по совсем другому адресу – Невский проспект, 20, в здании бывшей Голландской церкви.

Немногочисленная группа единомышленников 19 ноября 1933 года представила на суд зрителей премьеру – спектакль по пьесе Островского «Бешеные деньги». Театр, соблюдая модные и правильные политические тенденции, назвал себя «новым», а все старое, дореволюционное, буржуазное, было отправлено на задворки истории.

Новый театр, как никто другой, был открыт для экспериментов, искал, согласно названию, новые формы и смыслы. Во главе труппы стоял Исаак Кролль, ученик Всеволода Мейерхольда. Видимо, уже при рождении зерно новаторства попало на благодатную почву, поскольку до сих пор приносит театральные плоды.

Во второй половине 30-х годов «мейерхольдовщина» стала не просто ругательным, но и опасным термином. В истории театра начался, пожалуй, единственный за все время, по-настоящему классический период. Возглавивший труппу Борис Сушкевич, верный последователь Станиславского, изменил репертуар, помог актерам овладеть мхатовскими традициями и по-своему вдохнул новую жизнь в Новый театр. А здание на Невском сильно пострадало о пожара, и артисты погорелого театра переехали на улицу Рубинштейна.

Ранняя смерть Сушкевича и военные скитания оставили труппу без яркого лидера.

После победы театр получил здание на Владимирском, а в 1951 году туда пришел Николай Акимов. Яркий, самобытный, бесконечно талантливый режиссер из театра комедии подарил Владимирскому, 12 «пятилетку» экспериментов и поисков.

А в 1960 году театр, уже получивший имя Ленсовета, возглавил Игорь Владимиров и создал один из лучших театров страны. Время Владимирова – это эра славы и сумасшедшей популярности.

И, конечно, это потрясающий, уникальный, «золотой» состав труппы: Алиса Фрейндлих, Михаил Боярский, Лариса Луппиан, Сергей Мигицко, Анна Алексахина, Георгий Жженов… перечислить всех звезд просто невозможно! Многие артисты не без гордости до сих пор называют себя «владимировцами».

Игорю Петровичу, большому поклоннику «синтетического театра» удалось написать самую яркую, самую интересную и самую увлекательную главу в истории театра Ленсовета.

А в конце 90-х годов, когда вся страна стремительно менялась, новому руководителю, Владиславу Пази, удалось не просто сохранить театр, но и сделать его по-своему особенным. Тогда в Ленсовета шли за красотой!

Богато костюмированные, немного куртуазные спектакли завораживали зрителя. Они были прекрасно старомодными, но это были настоящие театральные постановки! И другой, но тоже интересный театр!

Ну а потом пришел Юрий Бутусов. Смелость этого режиссера, его философия и взгляды, парадоксальность, граничащая то со скандалом, то с новой поэзией – все это буквально перевернуло театр Ленсовета. О его постановках спорили: одни считали Бутусова божеством, другие – беспощадным ниспровергателем традиций.

Его методы то безжалостно критиковали, то возносили на театральный Олимп. В общем, этот период несомненно был одним из самых ярких в современной ленсоветовской летописи.

В 2019 году художественным руководителем стала Лариса Луппиан. Очевидно у театра началась новая веха в истории, которая готовит зрителям новые открытия. Ведь по-другому в театре Ленсовета и быть не может!

Мейерхольдовские эксперименты, классические постановки, яркость акимовского формализма, синтетический театр Владимирова, буржуазность Пази и разрыв шаблонов Бутусова – это все прекрасное прошлое, но театр, который был создан как Новый, еще не раз заявит о себе во всеуслышание!