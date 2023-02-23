Брачные законы царской России

1 января 1927 года вступил в силу новый советский Кодекс законов о браке, семье и опеке, который не только максимально отличался от царского регламента вступления в брак.

Еще до начала эпохи правления Петра I, жених и невеста, обязательно выходцы из состоятельных семей, как правило, видели друг друга впервые лишь после венчания, сидя за свадебным столом. До вступления в законный брак невесту оценивали родственники жениха, и если у них не было нареканий, союз можно было считать состоявшимся.

Сам же жених со своей будущей супругой знаком не был: ему в руки передавали лишь небольшой листок бумаги, на котором было расписано приданое девушки – сколько за нее дают денег, серебряной посуды и так далее.

Если же после свадьбы муж понимал, что жена ему неприятна, он просто отправлял ее в монастырь…на какое-то время. Вероятно, чтобы соскучиться. Если же по возвращении супруги из монастыря муж по-прежнему не испытывал к ней теплых чувств, пару разводили, имущество делили пополам и оставляли запрет на вступление в новый брак сроком на 7 лет.

Ситуация изменилась с наступлением петровской эпохи. 3 апреля 1702 года император Петр I ввел в обиход новые правила заключения брака. Он отменил рядные и сговорные записи о браках, в которых назначалась выплата неустойки тем, кто передумал вступать в брак, и даровал жениху и невесте право отказаться от свадьбы.

Также при Петре I был введен запрет на браки между вольными и крепостными, были четко прописаны возрастные ограничения на вступление в брак для дворян, служивых и военных людей, учитывалось взаимное согласие, степень родства и даже вероисповедание желающих вступить в брак. Кроме того, важным условием, при котором мужчина и женщина могли обвенчаться, считалась их дееспособность. Проще говоря, можешь работать – иди, женись!

Также Петр I ввел возрастные ограничения по вступлению в брак для младших детей дворян: молодым людям - раньше 20 лет, девушкам - раньше 17. В Воинском уставе 1716 года также были определены и прописаны меры наказания за супружескую неверность, блуд и насилие.

Значительно позже, уже после смерти Петра, женихи и невесты вновь «помолодели»: парням было разрешено венчаться с 15 лет, девушкам – с 13. Этот возрастной регламент даже был узаконен Святейшим Синодом 17 декабря 1774 года. Однако наряду с этим были запрещены браки малолетних юношей с взрослыми девицами.

К слову, существовал и верхний возрастной порог. По церковным законам 60 лет - наибольший возраст для вступления в брак. В принципе, жениться в столь солидные лета никто не запрещал, но для этого требовалось получить разрешение священноначалия, к примеру, епархиального архиерея. А вот для тех, кто достиг 80 лет, такие исключения были невозможны.

Еще одной важной мерой для улучшения брачного законодательства в России стало подписание Петром I постановления о метрических книгах, которое позже получило подкрепление в виде специального указа Синода. В метрические книги необходимо было вносить четкие записи о количестве рожденных, крещенных, умерших и вступивших в брак людей. Велись такие книги в двух экземплярах: один хранился в церкви, второй - в консистории (учреждении при епископе).

В 1724 году Синодом был издан указ «О непринуждении родителями детей и господами рабов своих и рабынь к браку без самовольного их желания». К указу прилагался текст присяги, который зачитывали родители (или господа), обещая, те самым, не заставлять своих детей или крепостных жениться. Эта присяга была обязательной, и зачитывалась при брачном обыске. Во время царствования Екатерины II ее отменили, а с приходом к власти в 1802 году Александра I восстановили вновь.

Еще одна любопытная страница брачной истории в России касалась тех, кто принадлежал к разным религиозным конфессиям и, тем не менее, хотел заключить брак. Как вы понимаете, подобные браки не имели право на существование…но только до 1721 года, когда Святейший Синод объявил браки между людьми с разными религиозными взглядами не только законными и дозволенными, но и похвальными… если они заключались во благо государства.

Поясню. В один прекрасный день Берг-коллегия (Управление горнорудной промышленностью) попросила Синод дать разрешение на браки русских женщин с пленными шведами. Таким нехитрым способом Берг-коллегия планировала поощрять пленных шведов, согласившихся работать на горных заводах. Хорошо работаешь – вот тебе премия в виде русской жены!

Однако, когда шведам, наконец, разрешили вернуться на родину, русских жен с ними не пустили. Если иностранец обещал жене вернуться, то с него брали расписку с указанием точного срока. А когда тот подходил к концу, а муж так и не возвращался, брак считался расторгнутым. Срок был единым – 2 года. Женщине, к которой не вернулся муж, бывший пленный, разрешалось вновь выйти замуж, поскольку подобный расклад никак не противоречил церковным законам.

До 1864 года иностранцы, исповедовавшие христианство и пожелавшие вступить в брак с русской женщины, были обязаны принять присягу, то есть стать русским подданным, и получить Высочайшее соизволение на брак. Эти правила были отменены, когда правление перешло к Александру II.

В 19 веке был принят целый ряд указов, которые, так или иначе, регулировали все процедуры, касающиеся брака и семьи. В 1830 году Николай I установил допустимый возраст для вступления в брак: 18 лет для юношей и 17 для девушек. Если же брак заключался с лицом, не достигшим брачного возраста, установленного светским законодательством, но достигшим канонического брачного (13 и 15 лет), то супруги разлучались до достижения допустимого возраста.

В 1836 году увидело свет «Положение о союзе брачном», где было прописаны условия вступления в брак людей разных конфессий. Браки между людьми православного вероисповедания заключались и расторгались согласно правилам, изложенным в «Своде гражданских законов Российской империи». А основным доказательством брачного состояния являлась запись в метрической книге.

Однако существовала и другая сторона медали – ограничения. К 19 веку всевозможных запретов и препятствий для вступления в брак накопилось такое количество, что в обществе назрели своего рода недовольства абсурдностью многих из них. Так, например, до 1901 года, чтобы вступить в третий брак, нужно было испрашивать разрешение епархиального архиерея, а четвертый брак вообще был под запретом; если супруги решили развестись из-за измены одного из них, виновника обрекали на вечное безбрачие.

Не имели права вступать в брак во время учебы студенты университетов и духовных академий. А с 1896 года, по постановлению Петербургской городской думы, девушкам, желавшим получить место учительницы в городских думских школах, также запрещалось даже задумываться о женитьбе. Собственно, держать все свои желания при себе они должны были в течение 25 лет - до выхода на пенсию.

Но была и другая крайность. Мало того, что выйти замуж было огромной проблемой, развестись тоже оказалось непросто…даже не так…практически невозможно. Расторгнуть брак можно было только по трем причинам: «в случае неспособности к брачному сожитию», «в случае доказанного прелюбодеяния» и «в случае безвестного отсутствия супруга более пяти лет».

Но даже если процедура развода была благополучно завершена, она влекла для одного из супругов запрет на новый брак. Результатом подобных запретов и ограничений стало огромное число внебрачных сожительств, незаконнорожденных детей и подкидышей.

И напоследок. Вплоть до самой революции брачное законодательство России не было светским, и гражданский брак, заключенный в Российской империи или в других странах, не имел юридической силы. В 1902 г. Россия отказалась подписать Гаагскую конвенцию, поскольку та предусматривала взаимное признание браков, заключенных в иностранных государствах по их законам.