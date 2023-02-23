В Мексике полиция ищет семью для кошки с криминальными татуировками, спасенной из тюрьмы

Кошка-сфинкс в возрасте около года объявлена полицией на усыновление после того, как ее вызволили из тюрьмы Сересо 3 в Сьюдад-Хуаресе, сообщает АВС.

В тюрьме кошка подверглась жестокому обращению и ей сделали характерные для мексиканского криминалитета тату.

Сообщается, что тату размещены на всем теле. Одна из них: «Сделано в Мексике», говорит о том, что преступники имеют отношение к знаменитому картелю Синалоа.

Долгое время за кошкой ухаживали ветеринары и теперь она готова обрести новую семью.