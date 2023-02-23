Граница между Россией и Северной Кореей

Несмотря на все происходившие в мире изменения, одно можно утверждать точно – Россия была и остается самой большой страной в мире, имеющей в своем арсенале как сухопутные, так и морские границы.

Российская Федерация на западе соседствует с Прибалтикой и Украиной, в Средней (Центральной) Азии - с бывшими республиками СССР, а также с Китаем и, внимание, с КНДР – одной из самых закрытых стран в мире.

Тем не менее, граница между Россий и Северной Корее существует, значится на мировых картах и имеет свою любопытную и, как это часто бывает, непростую историю. О ней и поговорим.

По географическим меркам граница между Россией и КНДР считается весьма непродолжительной – всего 39,4 километра, 22,1 из которых пролегает по Японскому морю, а 17,3 – проходит по фарватеру реки Туманной. И, к слову, эта граница считается наиболее короткой из всех существующих российских участков.

Со стороны нашей необъятной родины к государственной границе с КНДР прилегает Хасанский район, где расположена базовая пограничная застава России под названием «Песчаная». А через пограничную реку Туманную (примерно в 1 км от станции «Хасан») сооружен железнодорожный мост Дружбы, хотя по факту, конечно же, никакой дружбой тут и не пахнет...

Это подтверждается тем фактом, что на мосту, между двумя соседними государствами, фактически отсутствуют автомобильные и пешеходные переходы. Не то, чтобы они прямо очень были нужны, но факт остается фактом…

Собственно, минутка истории на нашем канале. Граница между Российской Империей и династией Цин, включая Корейское королевство, была официально оформлена Пекинской конвенцией в ноябре 1860 года.

В соответствии с принятым соглашением, династия Цин уступила территории к востоку от реки Уссури русским. Существование Кореи как отдельной страны в данном соглашении не упоминалось.

В конце 19-го и начале 20-го веков китайское влияние в Корее существенно ослабло, зато возросло японское, и Симоносекский договор 1895 года положил конец системе притока Императорского Китая над Кореей.

А уже в 1905 году в соответствии с японско-корейским договором, Корея превратилась в протекторат Японии. Таким образом, река Тюмень стала границей между Российской империей (позже СССР ) и Японской империей. И такое положение дел сохранялось вплоть до 1945 года, когда, собственно, произошло разделение Кореи на КНДР и Республику Корея (проще говоря, на Северную и Южную), а Япония утратила на эту страну всякое влияние.

И тут надо отметить, что с момента появления границы между Россий и Кореей, на территорию нашей страны перешло значительное число корейцев. Причины подобных переходов были очень разные: в основном, люди бежали из-за нарастающей нехватки земли, постоянно повторяющихся голодных лет и погодных бедствий, а чуть позже к этому добавилось еще и давление японской военной администрации.

В целом, «великий корейский переход» сыграл на руку России, поскольку в конечном итоге сформировался аграрный сектор на Дальнем Востоке. А, учитывая острую нехватку крестьян при жесткой необходимости обеспечивать продовольствием российскую армию, которая с завидной периодичностью старалась отбить атаку очередных оккупантов, такой приток новой рабочей силы был крайне актуален.

Но мы отвлеклись. Вернемся непосредственно к границе. Социалистические преобразования 20-30-х годов прошлого столетия не обошли эту территорию стороной. Новая власть никогда не забывала о границе между Россией и Северной Кореей, поэтому для более эффективного освоения местных природных ресурсов Приморья и обороны его границ, было принято решение построить короткую железнодорожную линию от «Барановского» до городка Краскино общей протяженностью 190 километров.

Сказано-сделано, и в 1945 году железнодорожная линия «Барановский – Краскино», длинной 238 километров, была доведена до государственной границы СССР с КНДР. Конечным пунктом маршрута стала железнодорожная станция «Хасан» (неподалеку от одноименного озера), которая начала работать уже в годы Корейской войны.

Последние наиболее значимые события на границе России и Северной Корее произошли в конце 20 века. В 1990 году СССР и КНДР утвердили договор об изменении линии государственной границы по фарватеру пограничной реки Туманной, из-за чего территория бывшего острова Ноктундо, общей площадью 32 квадратных километра, была официально объявлена советской. Правда, принадлежность острова Советам отказалась признавать Южная Корея, которая по сей день придерживается политики, что Ноктундо – остров корейский.

Существуют на границе России с Северной Кореей и проблемы иного характера – природные. Откровенно говоря, ландшафт территории, на которой пролегает граница двух стран, является крайне нестабильным.

Дело в том, что корейский берег возвышен и скалист, а российский, наоборот, более плоский и низменный, из-за чего в ходе весенних паводков основное русло реки Туманной сдвигается в сторону России (такое же явление просматривается и на границе с Китаем по реке Амур) и сокращает общую территорию нашей страны.

К тому же, такое движение реки создает угрозу наводнения в поселке Хасан и на стратегически важной пограничной заставе «Песчаная». Безусловно, ситуация не осталась без внимания, и с 2004 года в этой местности проводятся регулярные работы по засыпке низменных мест берега местным грунтом для защиты от весенней воды.

И еще пару слов о пограничном переходе. Я уже говорил выше, что на границе России и Северной Кореи, над рекой Тюмень, есть мост Дружбы, который, по факту, пересечь пешком или на автомобиле не представляется возможным. Дело в том, что этот мост - железнодорожный, и другой транспорт просто физически не способен его пересечь. В теории…

Но, как вы понимаете, человеческая смекалка, находчивость и желание пройти границу, способна горы свернуть! Поэтому в какой-то момент между путями были проложены доски, которые позволили пересекать мост и автомобилистам. Правда, по особой схеме, но все же.

Стоит отметить, что пользоваться данной переправой для пересечения границы могут только граждане России и Северной Кореи. Жителей других стран через границу просто не пропустят. Однако в 2008 году двум западным туристам все-таки удалось попасть в Северную Корею из России, проехав по мосту Дружбы на поезде.

А в 2019 году западное туристическое агентство, специализирующееся на туризме в Северной Корее, даже объявило о железнодорожном маршруте «Москва-Пхеньян», который также проходил через пограничный пункт «Хасан».