В Средние века дети едва доживали до 7 лет

Это сегодня дети – короли, цари и императоры, причем не только для своих семей, но и для общества в целом.

А вот в Средние века к детям относились настолько иначе, что у родителей 21 столетия наверняка бы волосы зашевелились на голове! Французский историк, Филипп Арьес, изучавший историю детства в различные эпохи, даже пришел к выводу, что детей в те темные времена вообще не ценили и не любили.

Сегодня же я хочу поделиться с вами весьма любопытными подробностями средневекового детства и рассказать, почему жизнь ребенка была похожа на настоящую пытку, из-за чего смертельно опасными считались даже обычные детские колыбелки и, правда ли, что даже король Франции панически боялся розг?

Когда, по вашему мнению, должно заканчиваться детство? Может быть, в соответствии с законодательством, в 18 лет? Или, когда ребенок завершает свою учебу в школе, например? К слову, у некоторых детство не заканчивается и в 30, и в 40, и в 50 лет, и это, кстати, не всегда плохо! А вот в Средневековье у местных ребятишек детство заканчивалось в 7 лет. В этом возрасте ребенок уже считался маленьким «взрослым» и вполне мог приступать к работе и становиться еще одним кормильцем в семье.

В бедных семьях детей отправляли на учебу и работу к местным ремесленникам. Причем работали семилетки наравне со взрослыми, безо всяких поблажек, а вот платили им значительно меньше. Что уж говорить про Средние века, если работающие дети 7 лет были нормой в Европе еще каких-то три века назад!

Во времена бурного роста промышленного капитализма, семилетних детей заставляли «пахать» по 12-14 часов в сутки в душных помещениях. И никакого тебе перерыва на обед, мультиков, сладостей и игр на свежем воздухе! Итак, исполнилось тебе 7 лет, все – детство кончилось! Вставай и иди сам себе зарабатывать на хлеб. Такая философия...

Но, к слову, и до 7 лет дети не были баловнями судьбы и любимцами в семье – они вовсю работали... только дома. 3-4-летние малыши занимались уборкой, помогали взрослым кормить скот, мыли посуду. Пятилетки же приглядывали за младшими и вместе со взрослыми работали на полях. В исландских сагах нередко встречались строки о том, что даже совсем маленькие мальчики отправлялись мстить за своих убитых отцов.

А еще, как это не чудовищно прозвучит, но в 7 лет дети уже считались продолжателями рода. Еще пара лет, и можно было официально жениться! Так у девочек «брачный» возраст наступал в 12 лет, а у мальчиков – в 14. Впрочем, девочек из знатного рода уже и в 7 лет могли выдать замуж, хоть и без консумации, были и такие случаи. В общем, настоящий ужас!

Полную уголовную ответственность, вплоть до смертной казни, дети начинали нести уже с 10-11 лет. Вот такое вот детство без детства. Недаром же некоторые французские исследователи считали, что сам термин «детство», в привычном нам понимании, человечество открыло и осознало только в эпоху Нового времени. В Средние же века детству просто не было места! Это объясняет и полное равнодушие художников Средневековья, вплоть до 12 века, к этой теме.

Как писал историк Филипп Арьес, «пребывание в семье в качестве ребенка было слишком кратким и слишком незначительным, чтобы нашлось время или причина для его запоминания или пробуждения чувств по отношению к этому периоду».

В том, что касается интимной жизни, дети тоже были «подкованы», так сказать, смолоду. В средневековой Европе у простых людей кровати появились достаточно поздно – лишь в 14-16 веках, и долгое время бедняки спасли вповалку, а в более состоятельных семьях, у которых все же были кровати, в одной постели всей большой семьей. Подобная практика существовала у всех сословий.

Например, у ирландцев это выглядело так: подальше от дверей, у самой стены, спала старшая дочь, за ней все остальные девочки, посередине спали мать с отцом, дальше сыновья, а у самого края – старики или гости дома. Любопытно, что такая манера спать продержалась практически до 20 века.

До наших дней сохранились описания быта бретонских фермеров 19 века: «Вся семья и их прислуга спали в одной огромной кровати, оставляя в ней место даже гостям». Кстати, в одной из книг того времени, автор даже описывает, как устроить такую постель для нескольких человек, чтобы та была аж 3 метра шириной!

А вот старинная кровать простолюдинов. Маловата, вам не кажется? А дело все в том, что спали тогда полусидя, подложив под спину подушки, потому что считали, что в горизонтальном положении могут лежать только покойники.

Ну а в позднее Средневековье в Британии и вовсе стали спать вот в таких шкафах. В них было намного теплее, да и, в конце концов, в шкафу можно было уединиться и спрятаться от лишних, в том числе, и детских глаз. Впрочем, средневековые родители не слишком старались отгородить своих детей от лишних зрелищ. Так, например, они водили малышей на публичные казни и искренне считали это занятие крайне полезным, поскольку оно очищало от скверны.

Один венецианец, будучи в Лондоне в конце 14 века, был просто поражен отношением англичан к собственным детям. До 7-9 лет ребенок рос в семье, рядом со своими родителями, а затем его отправляли на воспитание в чужую семью, вне зависимости от социального и материального положения. Этот обычай был невероятно популярен и распространен по всей Европе и сохранился чуть ли не до 18 века. Причем отдавать своих детей на воспитание чужим людям было принято у всех: и у бедняков, и у богачей. Ну а в обмен в семью также приходил другой ребенок, которого можно было активно эксплуатировать.

По сути, родная семья вообще никак не участвовала в процессе социализации ребенка. Считалось, что в чужом доме он будет вести себя лучше, чем у родителей. Вот что советовал в 14 веке один флорентийский купец: «Если у тебя есть сын, который ни на что не годится, сдай его купцу, чтобы тот отправил его в дальние страны. Или сам отошли его к одному из своих близких друзей. Ничего не поделать: пока твой сын остается с тобой, он не найдет себе применение в жизни».

Аристократы отдавали своих детей на воспитание состоятельной родне. Горожане свое 7-летнее чадо отправляли в обучение ремесленникам. Бедным детям приходилось ох как нелегко! В одном из писем мальчик жаловался: «Все удовольствия, которые я знал ребенком с 3 до 10 лет, пока был под опекой моих матери и отца, сменились муками и болью».

Ну а что делать, если вы голодаете? В Средние века был вполне себе распространенный способ заработка: можно было продать своего ребенка. Сегодня это звучит поистине дико, а тогда... Конечно, к такому способу прибегали только в самых крайних случаях – во время массового голода, например.

Как пишет все тот же историк Филипп Арьес, «все дело в том, что у семьи тогда не было эмоциональной функции. Это не значит, что в ней не было любви. Напротив, с любовью встречаешься очень часто. Иногда после помолвки, чаще после свадьбы, когда любовь создавалась и поддерживалась совместной жизнью. Но подчеркнем: чувства между супругами, между родителями и детьми не были необходимыми – не для существования, не для гармонии в ней. Если чувство все-таки появлялось, это был лишь дополнительный плюс. Судя по всему, редкий».