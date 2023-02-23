Самые нелепые причины попасть в тюрьму в Европе

Начинаешь изучать данный вопрос и просто диву даешься, сколько странных, глупых и просто нелепых законов существует в Европе!

Иногда кажется, что такого просто не может быть, и все, о чем говорят люди и за что получают реальное наказание – чистой воды выдумка или фантазия не совсем трезвого человека. Увы и ах, все законы и правила, о которых я расскажу вам далее, не просто существуют, но и работают, и за их нарушение предусмотрено вполне реальное наказание – денежное или тюремное.

А начнем мы с Италии. В этой замечательной во всех смыслах стране прекрасно все, и законы не исключение. Так, например, весьма внушительный штраф или даже краткий тюремный срок (если уж гражданин начнет сильно упрямиться) можно получить за кормление голубей на площади Святого Марко, что в Венеции.

Такой запрет был введен по причине того, что птицы, слетающиеся к сердобольным туристам, своими испражнениями пачкают достопримечательности. К тому же, они считаются переносчиками различных болезней, а это уже, сами понимаете, дело серьезное. Поэтому кормить голубей на площади Святого Марко строго запрещено.

Также категорически запрещено пытаться вывезти из Италии морские ракушки и даже песок! Итальянцы очень сурово наказывают тех, кто нарушает этот закон, поскольку ракушки, песок, водоросли и, вы не поверите, даже морская вода считаются местным достоянием. В Италии даже существует специальный Кодекс Навигации, статьи которого запрещают сбор и вывоз подобного рода сувениров с побережья Италии. Попытки нарушить данный запрет карается большими штрафами и даже тюремным сроком – незначительным, но все же. Согласитесь, как-то уж совсем не весело сесть в тюрьму из-за ракушки...

А вот на острове Капри не только местных жителей, но и туристов, могут запросто наказать (денежкой или даже арестом) за ношение сабо с деревянными подошвами, поскольку это дело тут запрещено. Еще в 60-х годах прошлого столетия, после многочисленных жалоб местных жителей на невероятный шум, которые производят люди, обутые в сабо, было выпущено постановление запрещающее ношение этого вида обуви на территории города. Если хочешь погулять в сабо, гуляй на пляже или в зоне купания!

По сути, в настоящее время данный закон является весьма формальным, однако его никто не отменял, а, значит, он существует. И местные полицейские, надо сказать, время от времени применяют его, как я уже говорил, не только к туристам, которые знать не знали о подобном запрете, но и к местным жителям.

Кроме того, по всей территории Италии, в таких городах как Венеция, Флоренция, Рим, Верона, Турин и прочие, действует запрет на уличные перекусы. Если вам захочется, вооружившись сэндвичем и напитком, прогуляться по центру города или присесть на лужайку напротив живописной достопримечательности, забудьте об этом! В противном случае вас ждем внушительных размеров штраф (порядка 500 евро) или даже арест.

Данный запрет имеет под собой сразу два основания: во-первых, власти городов опасаются, что туристы своими перекусами рядом с достопримечательностями, как бы занимают места тех, кто действительно хочет насладиться прекрасным, а не просто создать себе фон для обеда. А, во-вторых, данный запрет на руку владельцам кафе и ресторанов, у которых из-за уличных перекусов туристов очень сильно падает выручка. В общем, вот такое коллективное творчество породило несколько странный и, что самое обидное, дорогостоящий запрет.

В чопорной Великобритании тоже полным-полно странных законов, незнание которых может запросто привезти нерадивых туристов в тюрьму. Это, конечно, тоже, своего рода, приключение, но лучше уж без него. Так в Англии категорически запрещено каким-либо, даже самым невинным образом, глумиться над изображением короля или королевы.

Если вы, например, приклеите марку с изображением королевских особ вверх ногами, то будете серьезно наказаны, имейте в виду: в Великобритании это может быть расценено как государственная измена. Однако, если вы турист, то, возможно, наказание будет несколько мягче...

В Великобритании тоже крайне щепетильно относятся к вопросу кормления птиц в неположенных местах, и если вам, например, нестерпимо захочется покормить чаек на территории графства Саффолк, то будьте готовы раскошелиться на 3 000 фунтов или получить краткосрочное тюремное заключение. Местные жители чаек ох как не любят: и из-за испражнений, и из-за шума.

Ну и еще один глупый английский запрет, который, в целом, едва ли приведет вас за решетку, но не рассказать о нем я просто не могу – это смерть в здании Парламента. Да-да, если решите посетить Англию, помните: умирать в здании Парламента категорически запрещено на законодательном уровне! И я не шучу.

Такой закон был принят еще в 1313 году, и объясняется весьма просто: если человек умирает в здании Парламента, государство обязано похоронить его за свой счет. Неплохая идея, кстати, для последнего желания – быть похороненным за счет британского правительства!

А вот в Бельгии, например, зимой запрещено кидаться снежками. Да-да, это вполне реальный запрет, подкрепленный реально существующим законом. Несколько лет назад власти Бельгии пришли к весьма странному умозаключению, что снежок и камень – это, в принципе, одно и то же, а значит и вред могут нанести одинаковый.

В принципе, некоторая логика в этом присутствует, поскольку и камнем, и твердым снежком можно нанести, действительно, серьезную травму. Вот и было решено узаконить данный запрет и ввести штраф в 100 евро, а для особо упрямых – арест. Так что знайте, что снежок в Бельгии – не игрушка!

Еще несколько лет назад в Германии был весьма популярен закон «О сексуальной коммерции женщин». Суть его проста: если молодой человек, некоторое время встречавшийся с девушкой, вдруг решил ее бросить (так сказать, «поматросил и бросил»), обиженная подруга вполне могла подать на него в суд и выдвинуть конкретное обвинение.

А в качестве компенсации девушка могла потребовать деньги (сумма рассчитывалась из собственной оценки) или же арест. Но, лично мне кажется, что до последнего доходило крайне редко. Это же как знатно нужно было накосячить, чтобы твоей бывшей пассии захотелось отправить тебя в тюрьму!

Также в Германии штрафом облагается шум в вечернее время...А, точнее, вполне конкретный шум, производимый во время занятия сексом. Если любовники будут особенно шумными, то соседи имеют полное право пожаловаться на них в полицию, и тогда парочке придется заплатить штраф – 15 евро. Скажете, немного? Разумеется, но это лишь в первый раз. При повторной жалобе особо шумные любовники рискуют обеднеть на 100 тысяч евро или же вовсе оказаться за решеткой. Вот так строго караются проявления пламенных чувств в Германии!

В Швейцарии, кстати, тоже очень трепетно относятся к закону о тишине, но там вас могут оштрафовать (или еще хуже), если вы вдруг решите спустить воду в туалете после 22 вечера. Конечно же, наказание возможно только в том случае, если кто-то уличит вас в этом «злодеянии», в противном случае – смывайте сколько душе угодно!

А вот за чем, действительно, строго следят в Швейцарии и за что положено серьезное наказание, вплоть до краткосрочного ареста, так это моральный облик Альп – гордости и достояния страны.