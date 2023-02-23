Причины, по которым в Приднестровье в ходу пластиковые монеты

В связи с этим многие люди практически перестали носить с собой кошельки и бумажники, а некоторые и вовсе забыли, что ещё совсем недавно, чтобы, например, купить в автомате стаканчик кофе.

А, представьте на мгновение, что российские рубли были бы сделаны не из металла, а, скажем, из пластика? Представили? Нет, конечно... Пластиковые монеты в обиходе рядового гражданина возможны лишь в качестве прикола или как элемент игры, скажем, в «Монополию»! А вот власти Приднестровья посчитали иначе, и в один прекрасный день ввели в обиход пластиковые монеты.

Точнее, монеты, изготовленные из композитных материалов номиналом 1, 3, 5 и 10 рублей. Как отметил Приднестровский республиканский банк, с легкой подачи которого пластиковые деньги, собственно, и ушли в народ, данные монеты «являются законным средством платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности», - конец цитаты.

Что же из себя представляют эти пластиковые монеты? Они полупрозрачные, имеют твердую и гладкую поверхность, не гнутся и при постукивании издают особенный костяной звук. Для защиты от подделок в процессе изготовления пластиковых монет используются контурный и директный микротексты, волокна, графические элементы, а также бесцветные элементы, светящиеся в ультрафиолете.

Но это, так сказать, общая характеристика. Каждая же монета, помимо номинала, имеет и свои особенные цвет и форму. Так, например, 1 рубль - это желто-коричневая круглая монетка, украшенная портретом полководца Александра Суворова.

3 рубля - квадратная монетка (с чуть закруглёнными углами) зелёного цвета, на которой изображен Франц де Воллан, инженер суворовской армии и архитектор Тирасполя и Одессы.

Монетка номиналом 5 рублей - синий пятиугольник, лицевую сторону которого украшает портрет полководца Петра Румянцева-Задунайского, который управлял Малороссией в годы правления Екатерины II.

Сама же императрица венчает своим образом монету номиналом в 10 рублей. Денежка представляет собой красно-оранжевый пластиковый шестиугольник.

К слову, в мировой практике известны случаи появления в обиходе не только пластиковых монет, но и пластиковых купюр, и в этом вопросе Приднестровье пионером, увы, не является. Начнём с того, что первые пластиковые деньги были выпущены в 80-х годах прошлого столетия в Коста-Рике, Гаити и на острове Мэн. К сожалению, от них довольно быстро отказались, поскольку нанесённая на купюры краска в условиях тропиков постоянно отслаивалась, а сам пластик был чрезвычайно хрупок. В современном мире, конечно же, технология изготовления полимерных денег доведена до совершенства.

Идём далее. Австралийский доллар, являющийся пятой наиболее продаваемой валютой в мире после доллара США, евро, иены и фунта стерлингов, тоже сделан из пластика. Австралийские доллары начали производить ещё в 80-е годы, и на сегодняшний день все купюры пластиковые.

Или, например, канадский доллар, но только серии 2011-2013 годов. Собственно, именно в эти годы Банк Канады и начал выпускать полимерные банкноты.

А вот мальдивская руфия «перешла» на пластик относительно недавно - в 2015 году. В октябре того же года Мальдивское управление денежного обращения выпустило пластиковую банкноту 5000 руфий в честь 50-й годовщины независимости. Позже из полимера был выпущен в обиход и весь банкнотный ряд: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 руфий, а 5000 купюры перестали использоваться.

В Папуа-Новая Гвинея пластиковые деньги, или кины, были выпущены еще в 1991 году, полностью вытеснив собой бумажные. С 31 декабря 2014 года бумажные купюры больше не являлись законными платёжными средствами и не принимались банками. В настоящее время в стране в обиходе полимерные купюры номиналом в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 кин.

Вы, возможно, удивитесь, но Румыния, крупнейшая страна Юго-Восточной Европы, также полностью заменила бумажные купюры пластиковыми. В обиход они были введены в 2005 году, и имели номинал 1, 5, 10, 50, 100 и 500 румынских леев. А в 2006 году к ним была добавлена купюра в 200 леев.

Помимо вышеперечисленных стран, все номиналы банкнот в пластиковом виде используют также Бруней, Вьетнам и Новая Зеландия. А такие страны, как Бермуды, частично Гибралтар, Ирак, Казахстан, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Таджикистан, Фиджи и Ямайка, и вовсе используют гибридные банкноты - это когда в основе лежит бумага (а также хлопок или лён), а в дополнение используется полимерный материал.