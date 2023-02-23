Причины, по которым математикам не дают Нобелевскую премию

Нобелевская премия является самой престижной и известной научной наградой в мире.

Это что-то вроде «Оскара» для ученых, только вместо заветной статуэтки лауреаты «Нобелевки» получают весьма значительную денежную премию и признание мирового научного сообщества. Ежегодная награда получила свое название по имени шведского инженера, промышленника и изобретателя Альфреда Бернхарда Нобеля, который, собственно, и является ее учредителем.

Начиная с 1901 года, специальная комиссия определяет победителей в таких категориях как физика, медицина и физиология, химия, литература и защита мира, а в 1969 году в этот список была добавлена еще и экономика. Шведский банк, субсидирующий Нобелевский комитет, по случаю своего 300-летнего юбилея внес предложение о том, чтобы учредить премию и в этой области.

Конечно же, Нобелевский комитет не смог отказать, однако заверил, что подобное решение является, скорее, исключение, и дальнейшее расширение списка научных областей не планируется. А что же царица наук? Что же математика? Обо всем по порядку.

И начну, пожалуй, с весьма любопытной истории о том, как же собственно появилась Нобелевская премия. В 1889 году скончался брат Альфреда Нобеля Людвиг, и журналисты одной из газет, видимо, не обратив внимания на такую мелочь, как имя, вписали в некролог вполне себе здравствующего Альфреда. Да еще и в тексте о нем говорилось, как о «торговцем взрывчатой смертью» (в 1875 году он изобрел так называемый гремучий студень, по мощности превосходящий динамит).

Прочитав заметку, Альфред Нобель пришел в ужас…но не потому, что его по ошибке «похоронили» вместо брата. Его страшила мысль о том, что он вполне может остаться в памяти человечества в образе злодея или, что еще хуже, кануть в лету, а это было бы как минимум несправедливо. Нобель задумался о том, что такого можно оставить после себя, чтобы запомниться публике, а заодно и несколько сгладить ситуацию с «взрывными» изобретениями. И, надо сказать, нашел весьма элегантное решение.

В 1895 году в Париже Альфред Нобель написал завещание, согласно которому все его имущество (после смерти, разумеется) душеприказчики должны будут обменять на ценные бумаги и создать фонд, а проценты с получившегося капитала распределить на премии для ученых, которые принесут человечеству максимальную пользу.

По замыслу Нобеля премии следовало присуждать по пяти основным областям: физике, медицине и физиологии, химии, литературе и защите мира. И, как я уже говорил выше, через какое-то время к ним присоединилась еще и экономика. Но, согласитесь, без математики список выглядит каким-то неполным…

Вероятно, такое ощущение складывается потому, что изначально математика была среди наук, за которые присуждалась премия, однако позже Нобель вычеркнул ее, заменив премией мира. В научных кругах ходит достаточно много слухов, объясняющих такое решение академика, однако понять, какие из них хотя бы отдаленно соответствуют истине, практически невозможно.

По одной из самых распространенных версий, исключение царицы наук из нобелевского списка произошло из-за выдающегося шведского математика того времени Магнуса Миттаг-Леффлера, которого Нобель по каким-то причинам очень невзлюбил. Некоторые поговаривали, что причина неприязни скрывалась в том, что Магнус якобы оказывал знаки внимания возлюбленной Нобеля.

Другие считали, что Миттаг-Леффлер слишком уж назойливо и бесцеремонно выпрашивал пожертвования на нужды Стокгольмского Университета. По большому счету причина не так важна – важен результат. Альфред Нобель был настолько разгневан поведением Магнуса Миттаг-Леффлера, что вычеркнул математику из списка областей, претендующих на его премию. И, к слову, именно Миттаг-Леффлера, как самый видный математик Швеции, был первым претендентом на получение денежного признания от Нобеля.

Существует и еще одна, весьма романтичная версия произошедшего, в которой также замешана прекрасная дама. В юные годы у Альфреда Нобеля была возлюбленная по имени Анна Дезри, к которой он питал очень сильные чувства. И, возможно, у этой истории был бы счастливый финал, если бы Анна в какой-то момент не предпочла Нобелю другого – молодого человека по имени Франц Лемарж.

Девушка не только ответила взаимностью на ухаживания, но и впоследствии вышла за него замуж. А Франц Лемарж, меж тем, был сыном дипломата, и в то время собирался связать свою жизнь с математикой.

К слову, в архивах Нобелевского фонда нет ни слова о подобных событиях, и, скорее всего, истина куда проще, чем все возможные домыслы - математика просто не входила в сферу интересов Нобеля. Он завещал деньги на премии лишь в тех областях, которые были ему близки. Таким образом, истории о возлюбленной, флирте с супругой и надоедливом математике являются, скорее всего, байками или анекдотами.

Вот такая история. И, кстати, несмотря на то, что Нобелевская премия по математике не вручается, есть несколько наград, являющиеся ее, так называемыми, аналогами: менее престижными и известными, разумеется, но все же лучше чем ничего.

К ним относятся Филдсовская (международная премия по математике, которая вручается раз в 4 года математикам моложе 40 лет) и Абелевская (ежегодная премия по математике, присуждаемая выдающимся математикам современности) премии, а также премия Банка Швеции в области экономики.