Эксперты рассказали, насколько радиоактивны наши зубы

В 1950 годах прошлого века американские дантисты, обратили внимание, что уровень радиации молочных детских зубов был очень высоким.

И самое страшное, что этот уровень повышался у детей с каждым годом. Это было очень плохой новостью, так как радиактивные зубы означают в том числе и радиактивные кости. И тут дантисты стали задаваться вопросом: «Откуда вся эта радиоактивность попала в тела детей?»

Они очень долго пытались провести параллели, однако, все было безуспешно. Тем не менее, они предположили, что дело было в ядерном полигоне, который находился в тысячах километров от города. Они были правы, но лишь отчасти. Как выяснилось позже, расстояние до полигона не имело никакого значения.

В 1950-1970 годах регулярные испытания ядерного оружия были обычным делом, так как нарастало противостояние СССР и США в ходе холодной войны. И, конечно, испытания оружия проводились преимущественно на территории каждой из этих стран. Однако у этих испытаний есть и обратная сторона монеты.

Вещества, которые высвобождались после взрывов, попадали в атмосферу. Далее они переносились с облаками в другие части света. Ну, а дальше, как выяснили учёные, с дождём попадали абсолютно во все цепочки питания. Так, например, коровы, ели траву, на которую уже выпал радиоактивной дождь, давали молоко с небольшой дозой радиации, а дальше этот продукт попадал к детям.

Когда такие продукты попадают в тело человека, происходят необратимые последствия, и радиация попадает в каждую клетку организма. В зубы в том числе. Радиактивные частицы, попадая в тело человека, разрушают ДНК и приводят ко многим заболеванием, например, к раковым опухолям и лейкемии.

К сожалению, в то время проводилось огромное количество ядерных испытаний. По некоторым подсчетам более 2000 боеголовок были испытаны в середине прошлого века, а 500 из них были взорваны в небе. Всё это способствовало распространению радиоактивных элементов по всему земному шару без исключений. По мнению многих учёных именно этот факт влияет на увеличение количества раковых заболеваний в последнее 50–70 лет.

Интересно, что открытие того факта, что радиация была найдена даже в зубах детей, поспособствовало подписанию договора об ограничении ядерных испытаний между США и СССР.

Хорошие новости в том, что испытания ядерных снарядов после Холодной войны над уровнем земли практически прекратились. Однако плохая новость в том, что у большинства этих радиоактивных отходов, период разложения насчитывает до 5300 лет.

Поэтому дети, появившийся на свет в начале двухтысячных, а самое ужасное, которые будут появляться на свет через 100 или даже 500 лет, продолжат испытывать последствия испытаний ядерных боеголовок холодной войны.

Также вызывает опасение и тот факт, что ни один военный эксперт не скажет с уверенностью, что страны, подписавшие подобные договорённости, не откажутся от них в будущем. Это большая политическая игра, которая, к сожалению, не думает о долгосрочных последствиях.