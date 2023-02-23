Стало известно, кто мог бы озвучивать Волка из «Ну, погоди!» вместо Папанова

В конце 60-х состоялась премьера «Ну, погоди!» - самого продолжительного советского мультсериала. Знаменитый тандем волка и зайца сложился далеко не сразу.

В 1959-ом Хрущев приехал в США. Там он побывал в Диснейленде и захотел сделать что-то похожее. Правда от идеи создания «Советленда» отказались и сосредоточились на том, чтобы обогнать, или как минимум догнать американскую мультипликацию.

Вторая версия гласит, что «Ну, погоди!» создавали по госзаказу, но уже ради нравоучительных целей, а не как ответ западу. За идеями обратились к молодым юмористам: Аркадию Хайту, Александру Курляндскому и Феликсу Канделю. Им предстояло придумать мультфильм, который бы научил старших детей не обижать маленьких.

Спустя время троица определилась с жанром. Они хотели делать мультик про животных, однако долго думали над главными героями. Им пришлось выбирать между: лисой и зайцем, лисой и петухом, волком и зайцем. В конечном итоге авторы сделали выбор в пользу более классического тандема.

Важно отметить, что над созданием образов персонажей трудилось немало людей. Весомую лепту внес режиссер Вячеслав Котеночкин. Он начинал карьеру мультипликатора с зоопарка, куда приходил черпать вдохновение. По иронии тренировался Котеночкин на зайцах.

- «Задолго до «Ну, погоди!», когда меня просили что-нибудь нарисовать, я, обычно, рисовал зайца. Со временем он стал моей подписью», — рассказывал постановщик.

Вообще с образом Зайца у авторов проблем не возникло. Помимо готовой рисовки Котеночкин с ходу пригласил Клару Румянову, которая обладала колоссальным опытом в озвучке мультфильмов. После прочтения сценария Клара Михайловна сразу прочувствовала своего героя.

- «Я подумала, что Заяц должен быть ловким. Даже если он боится Волка, он не должен демонстрировать страх. Он обязан быть невероятно хитрым, чтобы выходить из погонь победителем. По всему фильму видно, как он ловко выкручивается из любых ситуаций», — рассказывала Румянова.

С Волком было гораздо сложнее. Помимо рисовки и характера, которые постоянно дорабатывались, нужно было найти подходящего актера для озвучки. Котеночкин хотел видеть Владимира Высоцкого, который согласился не только озвучить Волка, но и написать к мультфильму несколько песен.

Однако «сверху» сказали, что Высоцкий «тлетворно влияет на молодое поколение». Высоцкий узнал об этом лишь через несколько месяцев, и то случайно встретившись с Котеночкиным. В личной беседе режиссер сказал:

- «Я не знал, что ты настолько одиозная фигура и так влияешь на молодежь».

В одном из эпизодов, когда Волк поднимается на веревке к Зайцу, он насвистывает мотив «Песни о друге» Высоцкого - это было своеобразным извинением режиссера за не сложившееся сотрудничество.

К тому моменту Анатолий Папанов уже занимался озвучкой Волка. Впервые Котеночкин и Папанов познакомились работая над картиной «Межа», в ней актер озвучивал Змея Горыныча. Поначалу режиссер не хотел брать Папанова, ибо не мог себе представить, как настолько добрый и застенчивый актер сможет показать отрицательного героя.

- «Мне никогда не забыть грустное лицо Папанова, когда он увидел сценарий, а там у волка всего пара слов: «Ну, погоди!». Он понимал, что как актеру ему негде развернуться. Но обижать меня своим отказом не стал», — вспоминал Вячеслав Котеночкин.

Позднее культовая фраза слегка изменилась и звучала как: - «Ну, заяц, погоди!». И даже имея всего пару слов, Анатолий Дмитриевич умудрился сымпровизировать. Наверняка все помнят его: - «Ну, чумадан, погоди!»

После премьеры на Папанова свалилась бешеная популярность. Первое время актеру это нравилось, хотя в шутку он жаловался режиссеру:

- «Зачем ты мне такую популярность создал? Утром выхожу на улицу, а дети из соседнего двора начинают хором кричать: «Ну, Волк, погоди!». Прохожие смотрят, а я прячусь под воротник. И все это повторяется ежедневно, причем повсюду!...», — рассказывал Папанов.

Спустя время такая популярность перестала веселить Анатолия Дмитриевича. Народный артист, с целой кучей знаковых ролей, а представляют как Волка из «Ну, погоди!». Можно понять, когда дети просят произнести фразу из любимого мультика, но когда это происходит в высших кругах.