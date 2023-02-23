Зеленский пригласил представителей властей Китая на встречу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что направил в Китай предложение о проведении встречи.

Он отметил, что на данный момент этот сигнал уже передан китайской стороне по дипломатическим каналам.

Зеленский сообщил, что знает о мирном плане, разработанном Пекином, но пока не ознакомился с его положениями и не готов «ставить диагноз».

При этом он подчеркнул, что китайская сторона начала говорить об Украине, и в Киеве расценивают это как положительный сигнал.