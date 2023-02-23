Небензя: ЕС соскочил с российской газовой иглы и подсела на «тяжелый наркотик» в виде газа из США

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Евросоюзу удалось соскочить с «российской газовой иглы».

При этом он подчеркнул, что ЕС теперь подсел на «тяжелый наркотик» в виде дорогостоящего сжиженного газа из США.

Небензя рассказал, что после разрыва всех связей с Россией Евросоюз не смог поднять свой ВВП с нулевой отметки, а инфляция разогналась до рекордных двузначных показателей.

Ранее сообщалось, что из-за желания перейти на солнечные батареи Европа попала в зависимость от Китая, поскольку почти все оборудование поставляется оттуда.