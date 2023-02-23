Небензя: ЕС соскочил с российской газовой иглы и подсела на «тяжелый наркотик» в виде газа из США
2023-02-23 21:40
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Евросоюзу удалось соскочить с «российской газовой иглы».
При этом он подчеркнул, что ЕС теперь подсел на «тяжелый наркотик» в виде дорогостоящего сжиженного газа из США.
Небензя рассказал, что после разрыва всех связей с Россией Евросоюз не смог поднять свой ВВП с нулевой отметки, а инфляция разогналась до рекордных двузначных показателей.
Ранее сообщалось, что из-за желания перейти на солнечные батареи Европа попала в зависимость от Китая, поскольку почти все оборудование поставляется оттуда.
Опубликовано: Светлана Репина