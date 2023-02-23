Блинкен опроверг холодную войну между США и Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время между его страной и Китаем нет холодной войны.

Он признал, что между государствами существуют определенные противоречия и даже некоторое соперничество.

При этом Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай сейчас интегрированы намного больше, чем в свое время СССР и США.

Нынешнюю ситуацию он охарактеризовал как соперничество по поводу того, что будет после закончившейся эры холодной войны.