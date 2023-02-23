Способ надолго сохранить чистоту окон после мытья

Решить извечную проблему чистоты окон после мытья можно, если воспользоваться дельными подсказками.

Как сохранить чистоту окон:

Зная простые секреты, можно легко устранить проблему грязных окон, сохранив время и нервы.

Подготовим тазик и 6-8 литров воды. 0,5 столовой ложки любого средства для мытья посуды и столовую ложку уксуса добавьте в подготовленную воду, а полученное средство тщательно перемешайте.

Если окна грязные, то можно увеличить количество уксуса. Каждое окно вымойте мягкой тряпкой, смоченной в растворе, а после протрите сухим полотенцем или салфеткой.

Раствор для мытья окон образует не стекле тончайшую защитную пленку, и окна остаются длительное время чистыми.

Раствора для мыться окон:

3 ч. л. воды;

7 ч. л. глицерина;

несколько капель нашатырного спирта.

Если вам не нравится использовать нашатырь, то воспользуйтесь таким раствором для очищения стекол:

100 мл воды;

1 ст. л. глицерина;

колпачок кондиционера для белья.

Вымойте окна раствором и протрите насухо до зеркального блеска.