Способ надолго сохранить чистоту окон после мытья
Решить извечную проблему чистоты окон после мытья можно, если воспользоваться дельными подсказками.
Как сохранить чистоту окон:
Зная простые секреты, можно легко устранить проблему грязных окон, сохранив время и нервы.
Подготовим тазик и 6-8 литров воды. 0,5 столовой ложки любого средства для мытья посуды и столовую ложку уксуса добавьте в подготовленную воду, а полученное средство тщательно перемешайте.
Если окна грязные, то можно увеличить количество уксуса. Каждое окно вымойте мягкой тряпкой, смоченной в растворе, а после протрите сухим полотенцем или салфеткой.
Раствор для мытья окон образует не стекле тончайшую защитную пленку, и окна остаются длительное время чистыми.
Раствора для мыться окон:
3 ч. л. воды;
7 ч. л. глицерина;
несколько капель нашатырного спирта.
Если вам не нравится использовать нашатырь, то воспользуйтесь таким раствором для очищения стекол:
100 мл воды;
1 ст. л. глицерина;
колпачок кондиционера для белья.
Вымойте окна раствором и протрите насухо до зеркального блеска.
Опубликовано: Ангелина Крент