Хабек заявил, что Германия примет меры против компаний, уклоняющихся от антироссийских санкций

Заместитель канцлера Германии заявил, что Берлин примет жесткие меры в отношении компаний, уклоняющихся от западных санкций в отношении России, включая угрозу уголовного преследования за ложные экспортные декларации.

Роберт Хабек заявил, что уклонение от санкций не является «незначительным правонарушением», поскольку он обнародовал предложения по пресечению практики компаний, продающих товары в Россию через третьи страны. Он намерен расширить этот план во всем ЕС.

В документе, опубликованном министерством экономики ФРГ, говорится, что данные о торговле показывают, что «значительное количество» подсанкционной продукции экспортируется из ЕС и Германии в некоторые третьи страны, «а затем экспортируется оттуда в Россию», несмотря на жесткие санкции, введенные против России.

«Мы должны совместно бороться с этими [попытками] обойти санкции более эффективно, чем до сих пор, как на национальном уровне, так и на уровне ЕС», — говорится в сообщении.

Германия будет настаивать на том, чтобы предложения были приняты в рамках 11-го пакета санкций ЕС против России, сказал Хабек в четверг, добавив, что такие предприятия «предают интересы [украинского] народа, который борется за свою свободу».

Послы ЕС намерены на этой неделе подписать десятый пакет санкций.

