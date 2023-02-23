Reuters: страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России накануне годовщины спецоперации

Агентство Reuters сообщает, что во время очередного обсуждения представителям государств Евросоюза не удалось согласовать десятый пакет санкций против России.

По информации агентства, обсуждение этого вопроса планируется продолжить в пятницу, 24 февраля.

23 февраля в городе Бангалоре в Индии прошла встреча руководителей минфинов и центробанков стран G7, а завтра состоится такая же встреча представителей государств G20.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести очередные антироссийские санкции к годовщине российской спецоперации на Украине.