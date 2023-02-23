Reuters: страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России накануне годовщины спецоперации
2023-02-23 22:19
Агентство Reuters сообщает, что во время очередного обсуждения представителям государств Евросоюза не удалось согласовать десятый пакет санкций против России.
По информации агентства, обсуждение этого вопроса планируется продолжить в пятницу, 24 февраля.
23 февраля в городе Бангалоре в Индии прошла встреча руководителей минфинов и центробанков стран G7, а завтра состоится такая же встреча представителей государств G20.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести очередные антироссийские санкции к годовщине российской спецоперации на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина