Столтенберг: НАТО заметил признаки планов Китая по отправке оружия России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс видит признаки возможной отправки китайского оружия в Россию.

По его словам, пока Китай не передавал свои вооружения российским военным, но планирует это сделать.

Ранее в Китае назвали клеветой и домыслами информацию американской разведки о поставках оружия из КНР в Россию.

По словам официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня, с самого начала спецоперации китайская сторона выступала за возобновление переговоров.