Столтенберг: НАТО заметил признаки планов Китая по отправке оружия России
2023-02-23 22:25
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс видит признаки возможной отправки китайского оружия в Россию.
По его словам, пока Китай не передавал свои вооружения российским военным, но планирует это сделать.
Ранее в Китае назвали клеветой и домыслами информацию американской разведки о поставках оружия из КНР в Россию.
По словам официального представителя китайского МИД Ван Вэньбиня, с самого начала спецоперации китайская сторона выступала за возобновление переговоров.
Опубликовано: Светлана Репина