Reuters: Харви Вайнштейн приговорён к 16 годам тюрьмы за изнасилование

Суд приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 16 годам тюремного заключения, признав его виновным в деле об изнасиловании актрис.

Журналисты газеты Reuters уведомляют, что вечером 23 февраля суд присяжных в американском штате Лон-Анджелес признал виновным кинопродюсера Харви Вайнштейна по ещё 3-ём пунктам обвинения в деле об изнасиловании. Известно, что Вайнштейн склонил к половому акту модель из Италии и ещё двух девушек, чьи имена не раскрываются.

По данным Reuters, на основании решения жюри присяжных вечером четверга Харви Вайнштейн был приговорён к шестнадцати годам лишения свободы. Примечательно, что ранее Вайшнтейна уже приговорили к 23-ём годам тюрьмы.