Олаф Шольц заявил о неразумности использования предоставляемого Западом вооружения для ударом по России со стороны Украины.

В четверг канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью журналистам издания ZDF, где публично предостерёг армию Украины от использования поставляемого западными странами оружия для нанесения ударов по территории России. По мнению Шольца, атаки по российской территории с задействованием вооружения Запада являются неразумными и ведут к эскалации.

Примечательно, что накануне экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Олафа Шольца нарушить все красные линии, поставив Киеву дальнобойные ракеты и истребительную авиацию.