Испанцы восхитились Путиным после визита их премьера на Украину

Премьер-министр Испании Педро Санечес 23 февраля посетил Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским.

После этого он опубликовал в соцсетях пост, в котором написал, что России не удастся победить в конфликте, а вся Испания поддерживает Украину.

В ответ пользователи заявили, что далеко не все они готовы поддерживать Украину, а некоторые и вовсе восхищаются Владимиром Путиным.

В комментариях появились утверждения о том, что истинными врагами Испании и Европы являются США и Евросоюз.