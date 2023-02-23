Лукашенко анонсировал речь Си Цзиньпина о конфликте на Украине и посоветовал прислушаться к ней

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни китайский лидер Си Цзиньпин выступит с заявлением по ситуации на Украине.

Он отметил, что сегодня ни один вопрос в мире не решается без участия Китая и посоветовал прислушаться к заявления Цзиньпина.

По словам белорусского президента, такой шаг нетипичен для Китая, который всегда действует аккуратно и осторожно.

По его словам, если уж в Китае решились на заявление высшего лица в государстве, последствия могут быть очень серьезными.