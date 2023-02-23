Reuters: американцы стали покупать меньше продуктов и других товаров из-за резкого роста цен

Агентство Reuters сообщает, что американцы стали покупать меньше продовольственных и других товаров из-за существенного роста цен.

Сейчас в США самая высокая инфляция за последние 40 лет, и это повлияло на поведение покупателей.

В сети Walmart зафиксировали сокращение продаж товаров для дома, электроники, игрушек, а самая значительная инфляция отмечена в продовольственном секторе.

Согласно данным американского Минтруда, в январе средняя стоимость продуктов для домашнего потребления выросла на 11,3% в сравнении с предыдущим годом.