Reuters: американцы стали покупать меньше продуктов и других товаров из-за резкого роста цен
2023-02-23 23:03
Агентство Reuters сообщает, что американцы стали покупать меньше продовольственных и других товаров из-за существенного роста цен.
Сейчас в США самая высокая инфляция за последние 40 лет, и это повлияло на поведение покупателей.
В сети Walmart зафиксировали сокращение продаж товаров для дома, электроники, игрушек, а самая значительная инфляция отмечена в продовольственном секторе.
Согласно данным американского Минтруда, в январе средняя стоимость продуктов для домашнего потребления выросла на 11,3% в сравнении с предыдущим годом.
Опубликовано: Светлана Репина