Большое исследование показало, что четырехдневная рабочая неделя полезна для здоровья

Четырехдневная рабочая неделя улучшает здоровье сотрудников во многих отношениях: от снижения тревожности и стресса до улучшения сна и увеличения времени для физических упражнений.

Отчет основан на предыдущих исследованиях о пользе меньшего количества работы для образа жизни и здоровья, обобщая опыт 61 компании — и в общей сложности около 2900 сотрудников — которые в пилотном порядке сократили рабочие недели с июня по декабрь 2022 года.

Компании, участвовавшие в исследовании, большинство из которых базировались в Великобритании, могли свободно устанавливать свои графики, как им заблагорассудится, при условии, что они “осмысленно” сокращали рабочее время без удержания заработной платы.

Более половины компаний, которые завершили опросы исследователей, предоставили всем сотрудникам выходные в понедельник или пятницу, в то время как другие пробовали такие решения, как поэтапный график или более короткие дни в течение недели.

Для многих работников четырехдневная рабочая неделя привела к улучшению здоровья.

Около 40% респондентов заявили, что испытывают меньше стресса, связанного с работой, а 71% сообщили о более низком уровне эмоционального выгорания.

Более 40% сотрудников заявили, что их психическое здоровье улучшилось, при этом значительная часть группы сообщила о снижении тревожности и негативных эмоций.

Почти 40% сотрудников также заявили, что их физическое здоровье улучшилось в течение пилотного периода, возможно, потому, что у них было больше времени на хобби, физические упражнения, приготовление пищи, семейное времяпрепровождение и другие виды досуга.

Почти половина работников также сказали, что они не так устали, как до эксперимента, а 40% сказали, что заснуть стало легче.

Брендан Берчелл, профессор социальных наук в Кембриджском университете Великобритании, опасался, что более короткие недели заставят людей работать в более высоком темпе или с большей интенсивностью, когда они работают по расписанию.

Это могло быть достаточно напряженным, чтобы свести на нет преимущества дополнительного отдыха для здоровья. Но, по его словам, похоже, что это не так.

Люди нашли всевозможные способы работать более эффективно, сокращая время, которое они тратили впустую.

В итоге 96% сотрудников заявили, что предпочитают четырехдневный график.

Сдвиг был положительным и для работодателей. Среди компаний, участвовавших в исследовании, выручка увеличилась в среднем примерно на 1% в течение пилотного периода, а текучесть кадров и прогулы снизились.

Почти все предприятия, участвующие в программе, заявили, что планируют продолжить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, в некоторых случаях на неопределенный срок.

Это хорошо, потому что большинство сотрудников заявили, что им потребуется значительное повышение зарплаты, чтобы вернуться к работе пять полных дней в неделю, а 15% сказали, что никакие деньги не убедят их вернуться.

Исследователь Джульет Шор, экономист и социолог из Бостонского колледжа, изучающая рабочее время, с оптимизмом смотрит на то, что другие компании, в том числе в США, осознают преимущества более короткой рабочей недели.

По ее словам, растущая тенденция “летних пятниц” и периодических выходных в течение года указывает на растущее признание необходимости работать меньше, что может привести к более широкому внедрению четырехдневной рабочей недели.