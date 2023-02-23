Daily Mail: более 50% танков Challenger 2 в Великобритании небоеспособны
2023-02-23 23:29
Издание Daily Mail пишет, что в Великобритании более 50% танков Challenger 2 признаны небоеспособными.
Пригодными для использования оказались менее 100 ил 227 британских танков, причем 14 рабочих машин переданы Украине.
Британская армия будет оснащена танками Challenger 3, однако произойдет это только в 2027 году.
Таким образом, на данный момент армия страны не способна обеспечивать оборону в случае необходимости.
Опубликовано: Светлана Репина