Илон Маск обвинил Викторию Нуланд в эскалации конфликта на Украине

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что госсекретарь США по политическим вопросам Виктория Нуланд способствует разжиганию украинского конфликта.

Ранее Нуланд заявила, что США не возражают против ударов украинских военных по военным объектам, расположенным на территории Крыма.

После этого заявления Илон Маск написал, что никто не продвигает эту войну больше, чем Нуланд.

Пользователи оставили под его постом множество негативных комментариев, напомнив, что Виктория Нуланд не вторгалась на Украину.