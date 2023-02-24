Госдеп: власти США пытаются привлечь другие страны к противодействию ЧВК «Вагнер»

Глава пресс-службы американского Госдепартамена Нед Прайс заявил, что США работают с представителями нескольких стран для совместного противодействия ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что страны, где присутствует «Вагнер», становятся незащищенными, ослабленными, более зависимыми и бедными.

Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются противодействовать этому и привлекают к такому противодействию другие страны.

Он также сказал, что США используют все возможности для преследования основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина.