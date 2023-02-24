Прошёл год с начала спецоперации армии России в Украине

Российская спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля 2022 года, ровно год назад.

24 февраля прошлого года около пяти часов утра по московскому времени Владимир Путин выступил с экстренным обращением по телевизору, где объявил о решении по проведению специальной военной операции в Украине для защиты жителей Донбасса. Во время обращения к россиянам Путин сообщил, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

В текущую пятницу прошёл ровно год от начала российской СВО, за время которой Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская республика вошли в состав России по итогам референдума. На текущий момент спецоперация продолжается, поскольку украинские войска до сих пор частично находятся на территориях, ставшими частью России.