Издание New York Times пишет, что США так и не удалось изолировать Россию, несмотря на все предпринятые попытки.

Автор материала отмечает, что США объединили более 140 стран под лозунгом вывода российских войск с Украины.

Однако ряд стран не поддержали эту коалицию. Именно они и помогли России в экономическом и политическом плане.

Несмотря на всю прочность западной коалиции, ей так и не удалось убедить весь остальной мир присоединиться к изоляции России.