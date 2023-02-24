NYT: попытки США изолировать Россию оказались безуспешными
2023-02-24 00:23
Издание New York Times пишет, что США так и не удалось изолировать Россию, несмотря на все предпринятые попытки.
Автор материала отмечает, что США объединили более 140 стран под лозунгом вывода российских войск с Украины.
Однако ряд стран не поддержали эту коалицию. Именно они и помогли России в экономическом и политическом плане.
Несмотря на всю прочность западной коалиции, ей так и не удалось убедить весь остальной мир присоединиться к изоляции России.
Опубликовано: Светлана Репина