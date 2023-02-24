Чем нельзя мыть линолеум: вопиющая ошибка, из-за которой покрытие тускнеет

Многие владельцы квартир считают линолеум самым удобным напольным покрытием.

По сравнению с ковром, его очень удобно чистить. Можно не бояться пролить на линолеум что-то жидкое: лужу можно будет легко убрать с помощью тряпки.

Однако на этом этапе можно допустить серьёзную ошибку, результатом которой станет потускнение покрытия.

Так, для мытья популярного напольного материала можно использовать только воду определённой температуры.

Частая ошибка хозяек:

Многие хозяйки протирают линолеум тряпкой, пропитанной горячей водой.

Делать так ни в коем случае нельзя: жидкость высокой температуры отрицательно влияет на покрытие.

Материал теряет цвет. Кроме того, на нём исчезают узоры.

Конечно, этого не произойдёт сразу. Отрицательные последствия станут заметными при регулярном мытье линолеума горячей водой.

Впрочем, это не означает, что однократное использование жидкости неподходящей температуры никак не повлияет на покрытие.

Таким образом, мыть линолеум можно только холодной водой или водой комнатной температуры.