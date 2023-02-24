Зеленский отказался от предложения США эвакуироваться и попросил оружие

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC, что американские власти предлагали ему эвакуироваться из страны.

Он отметил, что отверг предложение американской стороны и сказал представителям США, что Украине необходимо оружие.

Ранее сообщалось, что за время проведения российской спецоперации Зеленский пережил несколько покушений.

Появлялась также информация о том, что он находится в бункере, расположенном на глубине в 93 м.