Зеленский отказался от предложения США эвакуироваться и попросил оружие
2023-02-24 00:30
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью BBC, что американские власти предлагали ему эвакуироваться из страны.
Он отметил, что отверг предложение американской стороны и сказал представителям США, что Украине необходимо оружие.
Ранее сообщалось, что за время проведения российской спецоперации Зеленский пережил несколько покушений.
Появлялась также информация о том, что он находится в бункере, расположенном на глубине в 93 м.
Опубликовано: Светлана Репина