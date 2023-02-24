Безопасно и эффективно избавляемся от накопившихся болезней и вредителей в теплице

В естественных условиях почву от инфекции чистят снег и мороз. Ну да, не на 100%, но всё же. В теплице же ситуация совсем иная.

Генеральная уборка

Прежде всего я убираю и сжигаю все растительные остатки, и вершки, и корешки, и шпагат. Можно их и закопать – в яму, на глубину не менее 0,5 м.

Для фиксации огурцов я использую пеньковый шпагат. Удобная штука! После сезона её можно сжечь вместе с ботвой. Это же не полипропиленовая верёвка!

Для крепления помидоров применяю цепи и крючки. Металлические. О них я писала тут. Кликайте на синий текст.

Все эти цепи, крючки, а также трикотажные кольца по завершении сезона я кипячу минут 15 в растворе кальцинированной соды, сушу – и они вновь готовы к работе.

Подготовку теплицы начнем с крыши

Вот чтобы у вас не получилось так вот, проверьте прочность конструкции с осени. А то вдруг зимой снег выпадет, и теплицы, успешно работавшие почти 10 лет, "сложатся" под его весом? Так прошлой зимой случилось и у нас, и у ещё 100 тыщ огородников. Сюрприиииииз!

Надо сказать, что после такой "стихийной дезинфекции" паутинного клеща в теплице, несмотря на очень жаркую погоду, почти не было. Так что снег и мороз – штука хорошая. Фото автора

Под крышу, если есть хоть малейшие сомнения, как минимум надо ставить надёжные подпорки. А то и вовсе делать фиксирующую конструкцию (если, скажем, промежутки между дугами слишком большие).

И не просто абы как ставить, а на уплотнённую почву. На «рыхляке», когда земля осядет, опора может завалиться.

Второй момент – проверить целостность кровли. Оторванный уголок поликарбоната к весне может увлечь за собой весь лист. Просто проломит его.

Стенки

К концу сезона на них образуется защитно-грязевой слой. Его лучше смыть мыльным раствором. Всё ж в теплице растут весьма светолюбивые культуры, и лишнее затенение для них откровенно лишнее.

Дезинфекция

Грибная и бактериальная инфекция вполне может сохраняться на пленке, поликарбонате и на несущих конструкциях. А в укромных уголках наверняка укрылись от зимних невзгод белокрылка и паутинный клещ. Перезимовав, они с энтузиазмом встретят юную рассаду.

Личинки белокрылки, среди которых встречаются и взрослые особи. Эти крошечные белоснежные бабочки роем поднимаются с листьев, стоит их потревожить. Питаются соком растений, и за счёт своей численности высасывают их почти досуха. Фото автора

Чем обеззаразить теплицу?

Первое, что приходит в голову – серная шашка. Газ в любую щёлочку проникнет, шансов у вредителей никаких. И рука уже тянется с зажигалкой к фитилю… Стоп! Подумайте вот над чем.

В результате горения образуется газ, сернистый ангидрид. Соединившись с парами воды (а они всегда имеются), он превратится в сернистую кислоту. Она слабее действует, чем серная, и быстрее разрушается. Но тем не менее успевает вызвать коррозию на металле (и чёрном, и оцинкованном, цинковое покрытие кислота «скушает»). Проще говоря, сначала всё почернеет, потом заржавеет.

Многие производители теплиц прямо пишут: не используйте серные шашки для дезинфекции. Видать, замучили их клиенты с рекламациями.

Серная шашка защищает и от паутинных клещей, и от белокрылки, и от грибных и бактериальных болезней. Вот только применять её, когда в теплице растения, не стоит. Они могут получить несовместимое с жизнью отра.вление. Коллаж автора

Правда, нашла тут в продаже насыпную серную шашку. И якобы на металл она не действует. Может, кто проверял у себя?

Для дезинфекции стен и несущих конструкций использую перекись водорода. Она действует и на грибы, и на бактерии. Концентрация обычная, как в аптеке, 3%. Только покупаю большую фасовку (1 л). Недавно моя знакомая такую в Светофоре нашла. Наношу распылителем, так быстрее и экономичнее. На теплицу уходит примерно 1-1,5 л.

6%-ный раствор перекиси водорода покупать выгоднее, чем 3%-ный. Ну а развести перекись водой в два раза несложно.

Кстати, оказывается распылитель с аккумулятором изумительно удобная штука. О том, которым пользуюсь сама, я рассказывала тут. Кликайте на синий текст.

Ну а что касается вредителей… От них, попрятавшихся, лучше серы средства нет. Однако есть задумка в следующем году приобрести энтомофагов, насекомых-хищников, питающихся другими насекомыми. Например, паутинными клещами и белокрылкой. Уж чего-чего, а адаптации у вредителей к ним 100% не возникнет.

Этот хищник, впрочем, заводится на участке сам. Крупный, свирепый, прожорливый. И мало кто узнает в этом чудовище милого детёныша божьей коровки. Он активно работает по тле, а вот с белокрылкой ему не справиться. Как и с паутинным клещом. Мимо "зубов" проскальзывают. Фото автора

Сейчас, когда со следующей недели опять днём обещают +12°С, использовать энтомофагов уже поздно. Они «работают» при среднесуточной температуре выше +15°С. Так что весной, в мае где-нибудь (если все будет нормально) «затарюсь» ими, а потом о результатах рассказывать буду ))

Ну и напоследок – почва. Что делать с ней?

Реанимировать. В теплице для неё адские условия: сушь, жара, да ещё и растения одни и те же из года в год. Налицо почвоутомление и накопление инфекции.

Потому в промышленных теплицах и практикуют замену верхнего слоя грунта раз в несколько лет. Приём трудоёмкий, но эффективный, сильно сокращает армию вредителей и болезней.

Мне этим заниматься и некогда, и не хочется. Поэтому рыхлю её вилами, вношу суперфосфат (30-40 г/кв.м.) и сею в зиму сидераты, скажем, горчицу белую или сарептскую или редьку. Растут они быстро, холода не боятся, да и крестоцветных блошек в теплице, как правило, нет. Уж как вырастут – так вырастут. Долго морозов не будет, значит успеют сейчас. Придут холода рано, так семена весной взойдут.

Но если в теплице планируется выращивать рассаду капусты, крестоцветные сидераты использовать не стоит. Лучше взять озимые: рожь, ячмень, вику.

Ну а весной выжившие сидераты можно подрезать плоскорезом и пролить биопрепаратом, содержащим Trichoderma veride. Заселить почву полезной микрофлорой можно также с помощью препаратов на основе Trichoderma harzianum и бактерии Bacillus subtilis.

Перекапывать после не нужно, эти полезные микроорганизмы "работают" в верхнем, насыщенном воздухом слое. Разрастаясь, они вытесняют конкурентов (возбудителей черной ножки и корневых гнилей, болезней увядания, фитофтороза и кладоспориоза… всего несколько десятков видов, если не ошибаюсь).