Захарова: российским дипломатам в Лондоне придется топтать флаг Украины из-за покрашенной дороги
2023-02-24 01:15
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала окраску дороги перед посольством РФ в Лондоне в цвета украинского флага.
Она назвала эту акцию «бездарной психоделикой», на которую пошли сотни миллионов в различных валютах.
По словам Захаровой, теперь российским дипломатам не остается ничего другого, кроме как топтать украинский флаг.
Ранее сообщалось, что дорогу залили синей и желтой краской активисты, четверо из которых были задержаны полицией.
Опубликовано: Светлана Репина