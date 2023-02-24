Захарова: российским дипломатам в Лондоне придется топтать флаг Украины из-за покрашенной дороги

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала окраску дороги перед посольством РФ в Лондоне в цвета украинского флага.

Она назвала эту акцию «бездарной психоделикой», на которую пошли сотни миллионов в различных валютах.

По словам Захаровой, теперь российским дипломатам не остается ничего другого, кроме как топтать украинский флаг.

Ранее сообщалось, что дорогу залили синей и желтой краской активисты, четверо из которых были задержаны полицией.