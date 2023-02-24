Что сделать сейчас, чтобы спасти грушу от ржавчины

Пусто сейчас в саду. Урожай снят, осталось грядки подготовить к сезону. А многолетние растения – осмотреть повнимательнее. Вдруг на них выросло что-то такое... постороннее!

Сливу мы сажали (сеяли), как и алычу, наплевательским способом в живую изгородь. Кто выжил – тот выжил. Но зато получился сильным, крепким и приспособленным к жизненным невзгодам. С идеальной, не ослабленной пересадкой корневой системой.

Два минуса в таком способе есть. Во-первых, молоденькие деревца могут оказаться где угодно. И во-вторых, ни малейшей гарантии сохранения сорта. В паре мест даже тёрн вырос. Сюрприиииз )))

В общем, пошла я гулять по участку в поисках новых деревьев. Иду, иду... берёзки такие попадаются... грибные по виду. И под одной встретилась я с тремя богатырями

Несмотря на монструозный размер, они оказались не червивыми и вполне себе молодыми. Холодно. Папы-мамы червячные по домам сидят

Пожарила грибочки с картошкой на ужин. Получилось гораздо вкуснее, чем с магазинными недошампиньонами!

Ну а дальше набрела на грушу. Возможно, кто-то когда-то выбросил сюда её огрызок. И выросло деревце. По виду – дичок. Но зато ржавчинные грибы его оценили по достоинству.

Ржачина груши – заболевание очень коварное,

но при всём своём противном характере, от груши к груше не передаётся.

Вообще. Никогда. И ни при каких обстоятельствах.

Дело в том, что гриб нуждается в двух хозяевах. Один из них (промежуточный) – груша, а второй (основной) – можжевельник. Именно в его коре и древесине обитает грибница. Рано весной, после дождика, на можжевельнике формируются похожие на оранжевое желе плодовые тела прихотливой формы. Вылетевшие из них споры заражают грушу. А к августу-сентябрю на её листьях формируются иные споры, заражающие только можжевельник. Это, конечно, очень упрощённое описание, но в целом процесс таков.

Поблизости от этой груши ни одного можжевельника не замечено. А тот, что имеется (довольно далеко) на участке, не имеет признаков ржавчины. Откуда ветром принесло – неведомо. Летать-то при попутном ветре возбудитель ржавчины может на несколько сотен метров.

Но самое интересное – на листьях снизу. Там находятся подушечки спороношения гриба. И выглядят они просто устрашающе!

Что делать со ржавчиной?

В моём случае – хорошо подумать. А нужен ли мне этот дичок? Возможно, имеет смысл привить на него сорта, более устойчивые к болезни?

А вообще против ржавчины используют фунгициды. Рано весной, когда температура воздуха ещё не поднимается выше +5⁰С, груше требуется первое опрыскивание бордоской жидкостью.

Следующей весной тщательнейшим образом осмотрю все ветки можжевельника. Если хоть какой-то намёк на ржавчину найду, срежу эту ветвь до основания и немедленно сожгу

Для первого опрыскивания берут 3%-ный раствор бордоской смеси. То есть в 10 л воды разводят 300 г медного купороса и 400 г извести. Раствор применяют сразу же, иначе он потеряет эффективность.

Упустили время? Тогда в фазе "зелёного конуса", когда почки только раскрываются, можно провести другое опрыскивание, 1%-ным составом. Ну а перед цветением (не позже!) растения можно обработать второй раз. По листу применяют самую слабую концентрацию, 0,5%.

Против спор, находящихся на поверхности растения, можно использовать даже крепкий настой древесной золы. Для его приготовления 2 л золы заливают 10 л воды и настаивают 2-3 часа на солнце, регулярно и интенсивно помешивая. Непосредственно перед обработкой жидкость процеживают и разводят в соотношении 1:3.

Если время упущено, и гриб уже проник внутрь листа, использовать контактные препараты бессмысленно. Тут нужны системники. Скажем, Топаз, Скор или Раёк (химический класс триазолы), Хорус (химический класс "прочие вещества"), Цинеб или Манкоцеб (дитиокарбаматы). Их применяют летом, когда температура поднимается выше +16⁰С.

И только после окончания цветения груши! Иначе всех пчёл в окрестностях потра.вите.

Летние обработки системниками нужны, если установилась дождливая погода, и заболевание прогрессирует.

Препараты чередуют, используя каждый раз новый класс, чтобы не вызывать привыкания патогена.

Растениям понадобится и осенняя обработка. В октябре-ноябре, после опадания листьев. Главное – выбрать день без дождя. Использовать в это время можно 1%-ный сульфат меди или 0,5%-ный сульфат железа.

Причём обрабатывать весной и осенью надо и груши, и можжевельники (можжевельники – уже упомянутыми системниками, Ридомилом Голд, Хомом или медным купоросом 1%-ным).

Ну а опавшие листья стоит собрать и пролить мочевиной (карбамидом), 5-7%-ным раствором. Этим же раствором и приствольные круги опрыскивают. Для приготовления "волшебного зелья" 500-700 г мочевины разводят в 10 л тёплой воды.

Можно полить листья, сложенные в компостную яму, биопрепаратом, содержащим триходерму или Bacillus subtilis, штамм 26 Д. А сверху засыпать землёй. Со временем, укрытые землёй микроорганизмы "доедят" патогенный гриб.