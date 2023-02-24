Огородники рассказали, когда лучше всего сажать чеснок

Ежегодная осенняя "ромашка": пора сажать – не пора сажать, успею – не успею, выматывает. И многие, наплевав на логику и уповая на авось, сажают озимый чеснок.

Погода смущает, если честно. Днём +10... +15⁰С, ночью ниже +3... +5⁰С столбик термометра не опускается. Такое тепло синоптики недели на две вперёд обещают.

Ну а пока понижения особого температуры нет, а значит, можно заниматься всякими разными садовыми делами: чистить цветники, консервировать компост, да и курам готовить новое жильё в новом курятнике.

Кстати, обрабатывая грядку, выкопала на днях чеснок-потеряшку. Вот как я эту "крохотную" луковичку во время уборки урожая могла не заметить? Загадка!

Неплохо он укоренился, но о прорастании даже не думает. А всё потому, что живёт в ладу с природными ритмами

Этот чеснок никто не дёргал из земли, не сбивал ему программу. Но... Это бульбочки можно предоставить самим себе. Если сразу посадить по схеме чеснока, 10-12*20-25 см. А пищевой чеснок не выкапывать нельзя. Его делить на зубки надо. Иначе вырастет куча мелочи невнятной. Не любит он тесноты.

Луковицы, побывавшие на воздухе и попавшие во влажную землю, быстро прорастают. Буквально за считанные дни. А дальше... Тут уж как повезёт. Укроет снежком по мёрзлой земле, не будет зимой сильных перепадов температуры – перезимует. Ну, разве что подмёрзнет перо, но весной быстро восстановится.

А вот если зима "гнилая" окажется, с чередованием оттепелей и морозов, тогда выпада большого не миновать. Особенно на глинистой почве. По опыту старой дачи заметила, что на супесях зимой чесноку намного комфортнее.

Но тут у нас суглинок. И сколько туда ни сыпь песка, испаряется он. Или уходит к центру земли

Да ещё и минувшее жаркое лето вносит свои коррективы. Чеснок, росший при высокой температуре и дефиците (что уж скрывать) воды, при посадке прорастает не быстро. А очень быстро. И даже во время оттепелей. Особенно, если снег ляжет на непромёрзшую землю.

Практика показывает, что чесноку для того, чтобы укорениться, но не прорасти, достаточно 2 недель с температурой выше +4⁰С. Причём температура эта – не воздуха, а почвы на глубине 5-7 см. То есть там, где и будут находиться зубки. А почва – это огромный теплоаккумулятор. И остывает он медленнее, чем воздух.

Всё, что я написала – это мой личный опыт. Мне не понравилась ранняя сентябрьская посадка: нет гарантии, что чеснок выживет. Хотя некоторые, я знаю, сажают зубки рано и глубоко, чуть ли не на 15 см.