«Ъ»: граждане Грузии боятся российской оккупации и массово просят убежища в ЕС

Издание «Коммерсантъ» пишет, что в Евросоюзе резко увеличилось количество граждан Грузии, которые просят убежища.

Свои действия они объясняют опасениями по поводу возможной «российской оккупации» их страны.

За 2022 год 28 797 граждан Грузии подали в странах Е соответствующие прошения. Годом ранее из количество было почти вдвое меньше.

Сообщается также, что к рассмотрению было принято только 18 850 заявок, а статус беженца был предоставлен всего в 468 случаях.