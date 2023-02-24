Глава МИД Сийярто анонсировал предстоящий визит Орбана на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о подготовке визита премьер-министра страны Виктора Орбана на Украину.

Он уточнил, что подготовка к этой поездке уже началась, однако не стал называть ее сроки, отметив, что это произойдет «когда придет время».

Ранее Виктор Орбан говорил о том, что Венгрию не удастся втянуть в украинский конфликт, хотя все страны НАТО и ЕС настаивают на продолжении боевых действий.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что хотел бы встретиться с Орбаном в Киеве.