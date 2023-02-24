19FortyFive: Байден должен заставить Зеленского пойти на переговоры

Издание 19FortyFive опубликовало материал Теда Галена Карпентера, который призывает Байдена заставить Зеленского пойти на переговоры.

Журналист считает, что для этого Украине следует отказаться от попыток вступления в НАТО и признать Крым российской территорией.

Карпентер пишет, что следствием военной поддержки Украины со стороны США и Великобритании стало кровопролитие.

По его мнению, Джо Байдену стоит оказать давление на украинские власти для начала переговоров, а не поставлять им оружие.