Глава американского Минфина Йеллен объявила целью США деградацию ВПК России

Глава американского Минфина Джане Йеллен заявила, что США заинтересованы в деградации российского военно-промышленного комплекса.

По ее словам, еще одной целью Соединенных Штатов является снижение доходов, которые Россия могла бы использовать.

Йеллен считает, что на производственный потенциал России негативно повлияет отъезд из страны почти 1 млн человек в прошлом году.

Ранее глава Минфина США говорила о продолжении работы над ужесточением антироссийских санкций.