Politico: некоторые страны Евросоюза отказались вводить штрафы за непредоставление данных об активах в РФ
2023-02-24 02:04
Издание Politico сообщает, что ряд стран Евросоюза отказались от введения штрафов за непредоставление сведений об активах в России.
Такую меру отвергли Латвия, Франция, Бельгия, Чехия, Мальта, Италия, Австрия, Португалия, Германия.
В этих странах считают, что перед введением таких штрафов необходимо провести дополнительную проверку всех деталей.
Вопрос о введении штрафов обсуждался одновременно с рассмотрением десятого пакета антироссийских санкций, по которому ЕС также не удалось достичь договоренностей.
Опубликовано: Светлана Репина