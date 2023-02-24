Politico: некоторые страны Евросоюза отказались вводить штрафы за непредоставление данных об активах в РФ

Издание Politico сообщает, что ряд стран Евросоюза отказались от введения штрафов за непредоставление сведений об активах в России.

Такую меру отвергли Латвия, Франция, Бельгия, Чехия, Мальта, Италия, Австрия, Португалия, Германия.

В этих странах считают, что перед введением таких штрафов необходимо провести дополнительную проверку всех деталей.

Вопрос о введении штрафов обсуждался одновременно с рассмотрением десятого пакета антироссийских санкций, по которому ЕС также не удалось достичь договоренностей.