Шольц пообещал говорить с Путиным «снова и снова»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается отказываться от попыток диалога с Владимиром Путиным.

Своей задачей он считает убедить российского президента, что все обстоит не так, как тот себе представляет.

По мнению Шольца, необходимо дождаться момента, который откроет перспективу мира, а для этого нужно продолжать разговаривать с Путиным.

Канцлер ФРГ выразил надежду на то, что однажды наступит момент, когда станут возможны честные переговоры.