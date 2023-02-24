Зеленский: Россия не отказалась от планов взять Киев под свой контроль

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что Россия по-прежнему рассчитывает взять под свой контроль Киев.

Он также отметил, что не собирается вести переговоры с российским руководством, к которому не испытывает доверия.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию на Украине, отметив, что на востоке и на юге страны складываются тяжелые обстоятельства для ВСУ.

По его словам, ситуация в Одессе и на Черном море контролируется украинскими военными.