Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за украинского конфликта Европа всего за год потеряла всю свою независимость.

Он считает, что во многом в этой ситуации виноваты США, которые навязывают Евросоюзу свои интересы.

Орбан отметил, что из-за масштабных санкций европейская экономика слабеет, а США с их дешевой энергией остаются в стороне.

Он также указал на сокращение запасов европейских армий из-за военной помощи Украине, что также приводит к ослаблению Европы.