ООН: 77% украинских беженцев планируют вернуться домой

Согласно данным, опубликованным Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, 77% украинцев, уехавших за границу, хотят вернуться домой.

Среди внутренне перемещенных граждан показатель составляет 79%, однако в каждой группе только по 12% планируют возвращение на родину в ближайшие 3 месяца.

В основном украинцы откладывают возвращение из-за проблем с безопасностью, отсутствия доступа к водоснабжению и электричеству, трудностей с работой.

Большую часть людей, которые обираются вернуться домой, составляют лица старшего возраста, разделенные с семьями и столкнувшиеся со сложностями в новых странах.