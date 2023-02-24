Макрон непублично наградил Джеффа Безоса орденом Почетного легиона, вызвав возмущение

Президент республики возвел основателя Amazon в рыцари ордена Почетного легиона 16 февраля, в день последней мобилизации против пенсионной реформы, сообщает AFP.

По словам инсайдера из журнала Le Point, Эммануэль Макрон незаметно вручил Джеффу Безосу знак Почетного легиона в четверг, 16 февраля.

Эта церемония прошла в закрытой обстановке и никаких публичных сообщений Елисейский дворец не делал.

Французские СМИ отмечают, что дата награждения случайно совпала с проводимой профсоюзами пятой волной общенациональной забастовки против пенсионной реформы.