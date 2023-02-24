Boeing снова приостанавливает поставку самолетов 787 из-за проверки элемента фюзеляжа

Boeing снова приостановил поставку своих дальнемагистральных самолетов 787 из-за плохого качества изготовления, чтобы более тщательно проанализировать элемент фюзеляжа, сообщило в четверг американское агентство, курирующее авиацию (FAA).

«Поставки не возобновятся до тех пор, пока FAA не убедится, что проблема решена», — заявило агентство, отметив, что оно работает с американским производителем самолетов, «чтобы определить, какие действия могут потребоваться в отношении недавно доставленных самолетов.

Отмечается, что с аналогичными проблемами производитель столкнулся на протяжении 2021-2022 годов.