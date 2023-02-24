Правительство США: истребители F-16 - более долгосрочная проблема для Украины
Для правительства США поставка истребителей F-16 на Украину является скорее вопросом с точки зрения долгосрочной обороны этой страны.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обменялись мнениями по этому поводу, заявил советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан в эфире американского телевидения.
Эти истребители не являются «ключевой возможностью» для текущих нужд страны. Украина требует поставки истребителей F-16 от западных союзников.
Салливан также объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере двух миллиардов долларов США.
Что касается неожиданного визита Байдена в Киев, Салливан сказал: «Мы отправились в неизвестность, потому что это было что-то беспрецедентное».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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