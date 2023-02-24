Две трети немцев выступают за немедленные мирные переговоры по Украине

Через год после начала конфликта, две трети жителей Германии выступают за немедленные мирные переговоры.

Согласно опросу, проведенному институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу Немецкого агентства печати, 67% опрошенных выступают за то, чтобы Россия и Украина начали переговоры о прекращении войны.

21 процент против, 12 процентов не предоставляют никакой информации.

Только 14 процентов опрошенных ожидают, что он закончится в этом году, а 21 процент - в следующем.

С другой стороны, 42 процента считают, что война продлится и после 2024 года.