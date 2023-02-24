ТАСС: Пентагон не гарантирует Украине поставку танков Abrams в этом году

В США не могут уверенно сказать по поводу поставки танков M1 Abrams для ВСУ в текущем году.

Об этом сообщается в заявлении министра армии США Кристин Уормут. По словам политика, Пентагон рассматривает возможности поставок бронетехники американского производства.

Однако четкой определенности относительно сроков передачи танкового вооружения Украине пока нет.

Как считает Уормут, есть вероятность, что до конца 2023 года военную технику передать не получится.

Министр отметила, что доставить нужно не только танки, но и снаряды, эвакуационные машины, а также необходимо предоставить Киеву комплект учебных программ.

Детали поставок пока находятся в стадии разработки.

Кристин Уормут объяснила, что Белый дом намерен отправить вооружение в наиболее короткие сроки, но сделать это в ближайшие недели и даже месяцы точно не получится.

По словам американского политика, более вероятно, что поставка будет организована ранее, чем через два или полтора года.